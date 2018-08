Hitzeperiode: Agrarministerin Klöckner soll laut Bauernverband Notstand ausrufen

BerlinBauernpräsident Joachim Rukwied hat von der Bundesregierung erneut umfangreiche Hilfen für die von der Dürre belasteten deutschen Landwirtschaft gefordert. Schon jetzt hätten acht Bundesländer Schäden in Höhe von drei Milliarden Euro gemeldet, sagte Rukwied am Mittwoch im ARD-Morgenmagazin. „Das ist ein nationales Ereignis.“ Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner solle daher mit den Bundesländern den Notstand ausrufen, um so besonders belasteten Betrieben helfen zu können.