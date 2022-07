Hitzewelle Sinnvoller Klimaschutz braucht auch Schutz vor dem Klima!

Zu oft diente in der Vergangenheit die Forderung nach Anpassung als Ausrede gegen moderne Klimapolitik. Etwa in der Landwirtschaft. Auf der anderen Seite wischten allerdings auch Klimapolitikerinnen und -politiker viel zu oft legitime Argumente genau deshalb kategorisch vom Tisch. In der Klimadebatte entstand so ein fiktiver Widerspruch zwischen zwei eigentlich miteinander verbundenen Themen. Und dieser Widerspruch behindert bis heute sinnvollen Fortschritt. Das muss besonders jenen zynisch erscheinen, die mittlerweile am meisten unter der Hitze leiden.