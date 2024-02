Hochschulen Auswertung: Wieder mehr Erstsemester

07. Februar 2024 | Quelle: dpa

Erstsemster-Studenten in einem Hörsaal einer Universität. Bild: Bild: dpa

Erstmals seit 2018 haben sich an den Universitäten und Hochschulen in Deutschland wieder mehr Erstsemester eingeschrieben. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes gab es zum Wintersemester 2023/2024 mit 402 617 Studienanfängern im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 1,1 Prozent, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh mitteilt. Grund ist ein Zuwachs an Studienanfängern aus Indien.