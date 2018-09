Hochschulpakt Verwendung von Hochschul-Milliarden unklar

Die Regierung betont in ihrer Antwort, Ziel der geplanten Nachfolge des Hochschulpakts sei es auch, mehr unbefristete Stellen an den Hochschulen zu ermöglichen. Es solle nicht nur um die Kapazitäten, sondern auch um die Qualität von Studium und Lehre gehen. Die Bereitstellung der Bundesmittel solle an nachvollziehbare Selbstverpflichtungen der Länder geknüpft werden. „Darin sollen an Kennzahlen geknüpfte Ziele, Schwerpunkte, Maßnahmen und Instrumente festgelegt werden.“