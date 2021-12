Hochwasser Das Ahrtal hofft auf den Wiederaufbau

Bei den vielen anderen in den Rohbauzustand zurückversetzten Gebäuden sind nach der Solidarität Tausender freiwilliger Helfer inzwischen oft Fachfirmen am Zuge. Der Erste Beigeordnete des Landkreises Ahrweiler, Horst Gies (CDU), betont: „Der Wiederaufbau in unserem Kreis nimmt Fahrt auf.“ Allerdings gehe es um „eine Mammutaufgabe, die viel Zeit in Anspruch nehmen wird“. Ausgebuchte Fachfirmen und zunehmender Fachkräftemangel, dramatisch hohe Corona-Zahlen und winterliche Temperaturen, all dies macht die Lage nicht leichter.