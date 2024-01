Hochwasser in Deutschland Katastrophenschützer unter Zeitdruck: „Das dauert alles elendig lange“

Gemessen daran, so RWTH-Experte Schüttrumpf, der seit Jahren zu Flut- und Niedrigwasserrisiken sowie Hochwasserschutz forscht, „ist das aktuelle Flutgeschehen in Deutschland zwar sehr großflächig, aber zum Glück nicht dramatisch“. Das habe mehrere Gründe: Anders als die Flutscheitel an Ahr oder Erft, die teils Höhen erreichten, wie sie statistisch nur alle paar hundert bis tausend Jahre aufträten, lägen die Wasserstände in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Niedersachsen und Bremen derzeit fast überall noch unter den langjährigen Höchstständen.



„Da ist zwar aktuell sehr viel Wasser im Land, aber eben auch auf einer sehr großen Fläche“, sagt der Aachener Hochwasserforscher. Zudem liege ein Großteil der aktuellen Überflutungsflächen gerade nicht in engen Kerbtälern wie jenen von 2021 an Ahr und Obererft. Zum anderen hätten sich die Flutwellen dieses Mal über Tage und nicht über wenige Stunden aufgebaut. „Das hat den Behörden Zeit gegeben, die Menschen vorzuwarnen und Katastrophenschutzkräfte und -material zu aktivieren.“