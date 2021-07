Hochwasser und Corona Katastrophenschutz: Wie Einsatzkräfte zwei Großlagen gleichzeitig bewältigen

Wie hoch der Schaden ist, lässt sich derzeit allerdings noch nicht beziffern. Versicherer rechnen jedoch bereits mit der höchsten Schadenssumme seit acht Jahren: „Es zeichnet sich ab, dass sich dieses Jahr mit Stürmen, Überschwemmung, Starkregen und Hagel zu einem der schadenträchtigsten seit 2013 entwickeln könnte“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen am Donnerstag. Bereits im Juni hatten Starkregen und Hagel einen geschätzten versicherten Schaden von 1,7 Milliarden Euro verursacht.



