Hochwasser und Überschwemmungen Blick von oben auf das Ausmaß der Schäden

Eine aktuellere Momentaufnahme bildet das Zentrum für satellitengestützte Kriseninformationen des DLR mit seinen Aufnahmen ab. Das ZKI hat bei mehreren Flügen mit einem Flugzeug und einem Hubschrauber schwer betroffene Regionen fotografiert und veröffentlicht diese Luftbilder auf seiner Homepage.



Die Daten helfen einzuschätzen, in welchen Regionen die Infrastruktur besonders betroffen ist. So ist auf der Karte des ZKI deutlich zu erkennen wie die A61 bei Weilerswist in NRW überschwemmt war. Gerade dort ist die Lage angespannt. Denn nur knapp 25 Kilometer entfernt liegt die schwer beschädigte Steinbachtalsperre. Am Freitag gaben Sachverständige zwar leichte Entwarnung, aber die A61 bleibt weiterhin teilweise in der Region gesperrt.