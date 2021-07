Hochwasser und Überschwemmungen Zahl der Toten bei Hochwasserkatastrophe steigt – Dramatische Lage in Erftstadt

In Rheinland-Pfalz wurden die Aufräum- und Bergungsarbeiten am Morgen fortgesetzt. Auch Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind zur Unterstützung in die Hochwasserregionen gekommen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wollte sich am Mittag in Mainz nach einer Kabinettssitzung zur aktuellen Lage äußern. Für den Aufbau der betroffenen Landstriche braucht es aus ihrer Sicht auch die Hilfe des Bundes. „Es ist ganz klar, dass diese Katastrophe nicht allein durch das Land zu stemmen ist, erst recht nicht durch die Kommunen“, sagte sie am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Es werde lange dauern, bis die betroffenen Regionen wieder aufgebaut sein würden.