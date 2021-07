Hochwasserkatastrophe Den Schutz vor der Sturzflut gibt es, nur ist er nicht bezahlbar

Doch das Problem reicht tiefer. Nicht nur, dass der Staat zu wenig neu investiert. Zugleich verschlechtert sich der Zustand und sinkt der Wert vorhandener Infrastruktur. „Die Nettoinvestitionen sinken in den Kommunen seit über 20 Jahren“, kritisiert der Regionalökonom Jens Südekum von der Universität Düsseldorf. Unter Nettoinvestionen versteht man die neuen Investitionen abzüglich der Abschreibung bestehenden Staatsvermögens. „Wir leben im kommunalen Bereich von der Substanz“, sagt Südekum. Dieser Befund gelte laut dem Ökonomen vor allem für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Teile Ostdeutschlands. Jenen Gebieten also, wo es in den vergangenen Jahrzehnten große Flutkatastrophen gegeben hat.