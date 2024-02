Hohe Bauzinsen Einnahmen aus Grunderwerbsteuer fallen um mehr als ein Drittel

Die Grunderwerbsteuer fällt beim Kauf einer Immobilie oder eines Grundstücks an. Die Höhe der daraus resultierenden Einnahmen hängt von drei Faktoren ab, erklärten die Statistiker: Vom jeweiligen Steuersatz in den Bundesländern, von der Anzahl der Verkäufe sowie dem jeweiligen Kaufpreis. Über die Anzahl der Verkäufe und die jeweiligen Kaufpreise liegen in der Steuerstatistik keine Daten vor. Die Bundesländer bestimmen die Höhe des jeweiligen Steuersatzes selbst. Dieser lag im vergangenen Jahr zwischen 3,5 Prozent des Kaufpreises in Bayern und 6,5 Prozent in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen.