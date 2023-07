Hohe Belastung Der Steuer-Standort Deutschland ist nicht mehr konkurrenzfähig – sagt jetzt auch die Regierung

Für die schwächelnde, inzwischen in eine Rezession gerutschte Wirtschaft sei das ein Problem, räumt das FDP-geführte Bundesfinanzministerium ein: „Die im internationalen Vergleich hohe Unternehmenssteuerbelastung hat Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit.“



Trotzdem bleibt das Finanzministerium vage, was mögliche Entlastungen für die Wirtschaft betrifft, insbesondere steuerliche Investitionsanreize. Der Grund: Die Koalitionspartner SPD und vor allem die Grünen sind strikt gegen niedrigere Steuern für Unternehmen. Dabei drängt sich die Frage der Standortattraktivität für Deutschland immer stärker auf. Erst in der vorigen Woche wurde bekannt, dass ein Vielfaches an Investitionsmitteln aus Deutschland herausfließt, als umgekehrt hierzulande von ausländischen Unternehmen investiert wird. Die Debatte, wie unattraktiv und unproduktiv die Bundesrepublik (geworden) ist, hat gerade unzweifelhaft Konjunktur.