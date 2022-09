Hohe Energiepreise „Die Realität hat die Bundesregierung widerlegt“

In der Diskussion ist ein so genannter Streckbetrieb der drei verbliebenen AKW. Hilft das über den Winter?

Auch die Option eines Streckbetriebs ist erst auf Druck der Union in Erwägung gezogen worden. Wir sollten nicht ohne Not voreilig auf den Betrieb von drei voll funktionsfähigen und sicheren Kraftwerken verzichten. Diese Anlagen werden von den Behörden der Länder kontinuierlich überwacht, man müsste bei einem befristeten Weiterbetrieb also auch keine Abstriche an der Sicherheit machen, wie so oft behauptet wird. Es gibt kein Sicherheitsvakuum, man will den Menschen nur Angst machen. Und für den Streckbetrieb braucht man auch keine neuen Kernbrennstäbe.