Hohe Immobilienwerte Bayern fordert höhere Freibeträge für die Erbschaftsteuer – und eine Regionalisierung

Der Brief birgt Sprengstoff und fängt doch freundlich an. Unter dem Betreff „Regionalisierung der Erbschafts- und Schenkungsteuer“ schreibt der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) an die sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, die persönlichen Freibeträge „wurden seit 2009 und damit seit 13 Jahren nicht mehr angepasst“. Und schiebt hinterher den Satz: „Ich sehe hier dringenden Handlungsbedarf.“ Das Schreiben datiert von diesem Dienstag und liegt der WirtschaftsWoche vor.