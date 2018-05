Auch die Ursachen der Diesel-Probleme waren der E-Mail zufolge im Kanzleramt schon damals bekannt. „Die Stickoxidemissionen von Dieselmotoren sind in den letzten Jahren trotz Weiterentwicklungen (Euro 5/6) in der Praxis nicht gesunken.“ Die brisante Einschätzung beschreibt den Hintergrund des später aufgedeckten Dieselskandals: Autohersteller programmierten die Fahrzeuge so, dass sie die Zulassungstests für die Schadstoffnormen Euro 5 und Euro 6 bestanden, die Giftgrenze in der Praxis aber um ein Vielfaches überschritten.