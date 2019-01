 Holocaust-Gedenktag: Holocaust-Überlebende floh aus Deutschland nach Israel – „Ich bin nie wieder zurückgegangen“

Am 27. Januar ist Internationaler Holocaust-Gedenktag. Ihren Lebensabend verbringt Mendel in einem Jerusalemer Altersheim. Wie steht sie nach all den Jahren zu ihren deutschen Wurzeln? „Ich fühle mich noch als vergangene Deutsche“, sagt sie mit einem Lächeln. „Ich bin ja schon von 1934 an bis jetzt hier.“ Mendel wirkt zerbrechlich, aber hellwach.