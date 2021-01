Homeoffice, Schulen, Masken So wird der Lockdown jetzt verschärft

- Öffentlicher Nahverkehr: Dichtes Gedränge in Bus und Bahn gibt es auch mitten in der Coronakrise noch. Wäre es da nicht einfach, den Öffentlichen Nahverkehr einzuschränken? Vielleicht, doch die Folgen unter für Berufstätige wären immens. So spricht sich der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) gegen eine vollständige Stilllegung von Bussen und Bahnen im Zuge der Pandemiebekämpfung aus. „Es gibt zahlreiche Menschen in systemrelevanten Berufen, die auch im Lockdown täglich zur Arbeit müssen und für die Homeoffice keine Option ist. Zudem organisieren die Verkehrsunternehmen bereits in einigen Städten zusätzliche Busverkehre zu den Impfzentren“, sagte VDV-Präsident Ingo Wortmann laut einer Mitteilung vom Montag. Die Verkehrsministerkonferenz hat eine deutliche Empfehlung gegen das Herunterfahren von Öffentlichem Nahverkehr und Fernverkehr ausgesprochen. „Mobilität ist auch in der Coronakrise ein hohes Gut der Daseinsvorsorge, von daher sehen wir ein Herunterfahren des ÖPNV oder Fernverkehr kritisch“, sagte die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Bremens Senatorin Maike Schaefer (Grüne). Dieser Logik folgt auch die Einigung von Bund und Ländern: Die Zahl der Pendler soll sinken, nicht die Angebote im Nahverkehr.