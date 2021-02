Homeschooling-Desaster Gute Bildung ist wichtiger als Datenschutz!

Warum ist das so? Es gibt zwar viele Lernplattformen wie Google for Learning oder Videokonferenz-Anbieter wie Microsoft Teams und Zoom, die einen modernen Digitalunterricht ermöglichen. Aber sie stammen allesamt aus den USA. Und Schulämter warnen Schuldirektoren davor, das amerikanische FBI könne die Schüler ausspionieren. Wer in einer Schule pragmatisch die US-Plattformen einsetzt, dem drohen also Disziplinarverfahren. Die deutsche Politik gewichtet mit paranoiden Argumenten den Datenschutz höher als technisch (und damit auch inhaltlich) hochwertigen Unterricht. Die Leidtragenden sind zunächst die Schüler – später aber die gesamte Volkswirtschaft.