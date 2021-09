Hongkong-Grippe: Die vergessene Pandemie „Jede Pandemie geht irgendwann zu Ende“

Und wie war die Stimmung in der Bevölkerung?

In der Zeit standen andere Themen im Vordergrund, zum Beispiel die Studentenbewegung, der „Prager Frühling“ oder politische Attentate. Befürchtungen in der Bevölkerung, dass man von einer Pandemie überrollt werden könnte, gab es damals kaum. Die Hongkong-Grippe hatte in der Öffentlichkeit lange nicht so eine Präsenz, wie sie die Coronapandemie heute hat. Das lag auch daran, dass es kaum Maßnahmen gab, die das öffentliche Leben in der Breite so einschränkten, wie das aktuell der Fall ist.