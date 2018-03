HRI-Konjunkturprognose: Deutschland wird ein Hochsteuerland

DüsseldorfDeutschland geht es gut, doch wie lange noch? Diese Frage stellte der Präsident des Handelsblatt Research Institute, Bert Rürup, am Mittwoch in den Mittelpunkt seiner neuen Konjunkturprognose. Die Vorhersagen an sich sind zwar etwas optimistischer als bei anderen Instituten, allerdings sind die Unterschiede minimal.