Huawei bei der Bundeswehr „Eine gezielte Unterwanderung lässt sich kaum verhindern“

Ein erster Schritt betrifft die Technik: Großbritannien verbietet chinesische Bauteile in Überwachungskameras innerhalb des Regierungsviertels. Großbritannien reiht sich damit ein in eine ganze Reihe an Staaten, die Hightech made in China mit großer Eile verbannen wollen. So gründlich wie möglich werden Bauteile aus kritischen Infrastrukturen verschwinden. Spionage soll zumindest an dieser Front unmöglich werden. Im Verdacht steht bekanntlich vor allem: Huawei.