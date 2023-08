Im Ländervergleich schneiden demnach erneut Sachsen, Bayern und Thüringen am besten ab. Allerdings sei auch in Sachsen und Thüringen das Niveau in den vergangenen zehn Jahren gesunken, in Bayern nur minimal gestiegen, erläuterten die Studienautoren des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). „Besonders große Herausforderungen haben die drei Schlusslichter Brandenburg, Berlin und Bremen.“ Baden-Württemberg, aktuell auf Platz fünf im Ländervergleich, habe gegenüber 2013 am deutlichsten verloren.