Ifo-Institut Am meisten Kurzarbeit in Bayern und Baden-Württemberg

Im industriestarken Süddeutschland gibt es bundesweit die meisten Kurzarbeiter. Allein in Bayern waren es im August schätzungsweise 17 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, nach 21 Prozent im Juli, wie das Ifo-Institut am Dienstag zu einer Umfrage mitteilte. Damit sank die Zahl von 1,2 Millionen auf 990.000. In Baden-Württemberg waren es 16 Prozent nach 19 Prozent - oder 750.000 nach 900.000 Menschen. "In Ländern mit großer Automobil- und Zulieferer-Industrie sowie Metallverarbeitung und Maschinenbau wird weiterhin sehr viel Kurzarbeit gefahren", sagte Ifo-Arbeitsmarkt-Experte Sebastian Link.