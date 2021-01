Ifo-Institut Kurzarbeit sinkt leicht – Starker Anstieg im Handel

So erhöhte sich die Zahl der Arbeitnehmer in Kurzarbeit im Einzelhandel von 97.000 im November auf 150.000 im Dezember. Das seien 6,1 Prozent der hier sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, nach 3,9 Prozent. Im Gastgewerbe waren sogar 414.000 Beschäftigte in Kurzarbeit nach 374.000 im November. Das entspricht 39,0 Prozent nach 35,3 Prozent im Vormonat. Bund und Länder hatten die Corona-Beschränkungen Mitte Dezember noch einmal verschärft. Ein Großteil des Einzelhandels ist seitdem geschlossen.