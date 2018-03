ifo-Institut: Ohne Steuerreform verliert Deutschland Jobs und Investitionen

Der Präsident des ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat die neue Bundesregierung aufgefordert, die Körperschaftsteuer für Kapitalgesellschaften von 15 auf 10 Prozent zu senken. Dies sei angesichts der von US-Präsident Trump durchgesetzten Steuerreform in den USA sowie sinkender Steuersätze in Frankreich und Großbritannien notwendig, um den Standort Deutschland zu sichern. „Bleibt Deutschland untätig, wird die Steuerlast in Kürze die höchste unter den führenden Industrieländern sein. Das würde dazu führen, dass Betriebe profitable Investitionen und die damit verbundenen Jobs ins Ausland verlagern“, schreibt Fuest in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche.