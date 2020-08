Ifo Kreditnachfrage der Unternehmen steigt in der Corona-Krise

Die deutschen Unternehmen fragen in der Corona-Krise mehr Kredite nach, stoßen aber auf zurückhaltendere Banken. In einer Ifo-Umfrage gaben 34,4 Prozent der Firmen an, im zweiten Vierteljahr Kreditverhandlungen mit Banken geführt zu haben, wie das Münchner Institut am Montag mitteilte. Das liegt nur knapp unter dem bisherigen Höchstwert, der im ersten Quartal 2017 registriert wurde. Anfang 2020 waren es noch 29,3 Prozent gewesen. Inzwischen zeigen sich die Kreditgeber vorsichtiger.