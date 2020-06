Ifo Kurzarbeit erfasst viele Branchen – Gastgewerbe mit fast 800.000 Kurzarbeitern

Die Kurzarbeit hat dem Ifo-Institut zufolge zahlreiche Wirtschaftszweige in Deutschland erfasst – vor allem das Gastgewerbe sowie weite Teile von Industrie und Handel. Im Gastgewerbe gingen 796.000 Personen oder 72 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Kurzarbeit, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der Münchner Forscher für den Mai hervorgeht.