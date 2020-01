Ifo-Ökonom „Ein Scheitern der Grundrente wäre kein Drama“

Sie gelten als Befürworter einer steuerfinanzierten Basisrente – warum?



Grundrente und Co. sind Operationen am offenen Herzen des bestehenden Systems. Wenn man neu anfangen würde, sollte man sich an Vorbildern im Ausland orientieren. Und die verfügen meistens über eine Basisabsicherung für alle, die komplett aus Steuern finanziert wird. Das würde all die eigenartigen Anreize und Gerechtigkeitsklippen, die die deutsche Grundrente aufweist, umschiffen.



Das wäre also quasi der bedingungslose Sockel?



Genau. Wobei man die Höhe dieses Sockels auch nach Beitragsjahren oder Familienstand variieren könnte. Das ist Sache der Politik. Obendrauf käme dann in jeden Fall ein Beitragsmodell, in dem gilt: Wer mehr einzahlt, bekommt auch mehr raus. Das können Sozialabgaben sein, wie in Deutschland, oder private kapitalgedeckte Vorsorge oder auch eine Mischung aus beidem. Das wäre eine gute Kombination aus Sicherheit und Leistungsgedanken.