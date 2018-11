Ifo-Präsident warnt Mindestlohn von 12 Euro hätte „dramatische Folgen“

So hätten Firmen bereits jetzt die vertragliche Arbeitszeit reduziert, um die höheren Kosten aufzufangen. „Bei den Arbeitnehmern im Mindestlohnbereich ist die Arbeitszeit um rund sieben Prozent gesunken, sodass sich ihr Einkommen trotz Mindestlohn nicht erhöht hat. Offenbar haben Unternehmen Möglichkeiten genutzt, Anfang und Ende der bezahlten Arbeitszeit restriktiver zu definieren, um die höheren Lohnkosten aufzufangen“, schreibt Fuest. „Ein weiteres Ventil zum Auffangen der Kosten waren reduzierte Investitionen in die Weiterbildung von Mitarbeitern. Gekürzt haben hier vor allem die Unternehmen, die am stärksten vom Mindestlohn betroffen sind.“