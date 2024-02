ifo-Studie: Der Karrierefaktor Schönheit gilt auch für Bundestagsabgeordnete

Ihr Team hat nicht etwa selbst Schönheitsnoten verteilt, sondern Menschen in den USA bewerten lassen, wen sie als attraktiv empfinden. Die Teilnehmenden fanden Abgeordnete der FDP und der Grünen besonders anziehend.

In den USA findet sich zu einem gewissen Grad das gleiche westliche Schönheitsideal wie bei uns, sodass wir glauben, dass man den Maßstab übertragen kann. In Asien hätten wir möglicherweise Veränderungen in den Bewertungen gesehen. Interessant ist übrigens, dass frühere Studien über das finnische Parlament und auch über frühere deutsche Parlamente eher konservative Abgeordnete als attraktiv ausgewiesen haben.