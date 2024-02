Ifo-Studie „Deutschland hat in puncto Attraktivität Federn gelassen“

Den größten negativen Einfluss auf das Urteil über Deutschland hat die Bürokratie – über 70 Prozent der Befragten gaben dies an. Es folgen die schleppende Digitalisierung, Probleme im Energie- und Ressourcenbereich sowie der Fachkräftemangel. Steuern mit einer Quote von rund 25 Prozent und Arbeitskosten mit unter 10 Prozent werden dagegen als weitaus weniger bedeutend wahrgenommen.



Lesen Sie auch: DIHK-Chef Adrian fordert Entlastungsvolumen von sieben Milliarden Euro – statt drei Milliarden Euro



Es gibt aber auch Lichtblicke: „Unter den positiven Faktoren wird am häufigsten die Bildungssituation genannt, die auf ein gutes Humankapital in Deutschland schließen lässt. Hinzu kommt aus Sicht der Experten die Stabilität der politischen Institutionen“, so der Münchner Ökonom.