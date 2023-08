Ifo-Studie: Mittelschicht in Deutschland leicht auf 63 Prozent geschrumpft

Die Mittelschicht in Deutschland ist zuletzt leicht geschrumpft. Gehörten 2007 noch 65 Prozent der Bevölkerung der Mittelschicht an, waren es 2019 nur noch 63 Prozent, wie am Montag aus einer Studie des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht. Grund dafür sei, dass sowohl durch sozialen Aufstieg als auch Abstieg die Ränder der Mitte schrumpften.