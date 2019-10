Ifo-Studie: Viele Ostdeutsche mit wirtschaftlichen Verhältnissen zufrieden

Die verbreitete Unzufriedenheit mit dem Aufbau Ost ist rund 30 Jahre nach dem Mauerfall laut dem Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung durch Fakten nicht gedeckt. „Die realen verfügbaren Einkommen in Ostdeutschland liegen bei rund 92 Prozent des westdeutschen Niveaus. Und in vielen Regionen wird ein höheres Wohlstandsniveau erreicht als in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens oder Niedersachsens“, sagte Joachim Ragnitz von der Ifo-Niederlassung Dresden am Mittwoch.