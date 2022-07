Ifo-Umfrage Große Mehrheit von Geflüchteten aus der Ukraine will in Deutschland arbeiten

Dass die Ukrainerinnen so häufig eine Beschäftigung suchen liegt Panchenko zufolge in der Altersstruktur begründet: 72 Prozent der Befragten sind zwischen 30 und 49 Jahre alt, elf Prozent zwischen 18 und 29. Knapp zwei Drittel sind verheiratet oder leben in einer Partnerschaft. Allerdings haben nur zwölf Prozent der Frauen ihren Partner nach Deutschland mitgebracht. Die Mehrheit plant, in den kommenden zwei Jahren in Deutschland zu bleiben, nur zwei Prozent wollen in ein anderes Land weiterziehen.