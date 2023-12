Ifo-Umfrage: Weihnachtsgeschäft läuft nicht wie erhofft

Inmitten des umsatzträchtigen Weihnachtsgeschäfts hat sich die Lage bei vielen Einzelhändlern verschlechtert. Das entsprechende Barometer fiel im Dezember auf minus 12,1 Punkte, nach 8,8 Zählern im November, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. „Das Weihnachtsgeschäft lief für viele Einzelhändler in den ersten Adventswochen nicht so gut wie erhofft“, sagte Ifo-Experte Patrick Höppner. Auch die Erwartungen an die kommenden Monate haben sich weiter eingetrübt und bleiben überwiegend pessimistisch.