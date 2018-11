IG BAU Gebäudereiniger streiken bundesweit für Weihnachtsgeld

Laut Gewerkschaft versammelten sich die Beschäftigten unter anderem an den beiden größten deutschen Flughäfen in München und Frankfurt sowie an Industriebetrieben wie Volkswagen in Baunatal oder Thyssenkrupp in Duisburg. Allein am Frankfurter Flughafen hätten am Morgen mehr als 200 Beschäftigte die Reinigungsmittel stehen gelassen und sich zu einer Demonstration aufgemacht, berichtete ein Sprecher. Im Laufe des Tages sollten zudem Krankenhäuser, Verwaltungen und Schulen bestreikt werden. Geplant waren Streiks in rund 150 Objekten.