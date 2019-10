IG Metall: „Weiße Flecken im Mittelstand“

Industrielle Disruption ist das eine. Parallel gibt es dazu nun aber auch noch einen konjunkturellen Abschwung, der die Jobs ihrer Mitglieder bedroht...

Es ist noch nicht ganz klar, ob wir es mit einer Delle zu tun haben oder mit den Vorboten einer echten Krise. Fakt ist, dass die Zahl der Kurzarbeiter in unserer Branche steigt. Im Juni und Juli waren knapp zehn Prozent der Beschäftigten in geplanter oder tatsächlicher Kurzarbeit, Ende September bereits 15 Prozent. Eine Befragung unserer Betriebsräte hat zudem ergeben, dass vielerorts die Auftragseingänge sinken. Daher brauchen wir für die Beschäftigten eine funktionierende Kaskade beim Krisenschutz.



Was meinen Sie damit?

Wenn es schlechter läuft, sollten als erstes die Arbeitszeitkonten heruntergefahren werden. Solche Konten sind weit verbreitet und ermöglichen in der Praxis Schwankungsbreiten bis zu 250 Stunden. Wenn man nur zehn Stunden pro Woche abbaut, kommt man gut 24 Wochen über die Runden. Reicht das nicht, kommt die Kurzarbeit ins Spiel. Hier sollte die Politik sicherheitshalber die maximale Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld von 12 auf 24 Monate erhöhen. Reicht auch das nicht, können wir in NRW auf unseren Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung zurückgreifen, der – zeitlich begrenzt – eine sinkende Arbeitszeit ohne Lohnausgleich erlaubt. Rechnet man das alles zusammen, können die Arbeitgeber eine Krise für zwei bis drei Jahre überstehen, ohne Leute entlassen zu müssen.