 IMK: Gewerkschaftsnahe Forscher gegen Abschaffung des Solidaritätszuschlags

Dadurch hätten auch Haushalte mit geringerem Einkommen mehr Geld zur Verfügung, begründete das IMK am Donnerstag seinen Vorstoß. In einem ersten Schritt könnten die Beiträge um 0,7 bis 0,8 Prozentpunkte sinken. „Nachdem von den Steuerreformen der vergangenen 20 Jahre unter dem Strich nur die 30 Prozent der Haushalte mit den höchsten Einkommen profitiert haben, würde so auch die breite Mehrheit entlastet“, sagte IMK-Direktor Gustav Horn.