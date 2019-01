Immer mehr Privatschulen Ein Misstrauensvotum der Eltern gegen den Staat

Es ist damit auch ein Misstrauensvotum gegen die gesamte Bildungsreformpolitik der vergangenen Jahrzehnte. Und angesichts der fundamentalen Bedeutung von Bildung in modernen Gesellschaften und Volkswirtschaften ist es ein Alarmzeichen für dieses Land. Offensichtlich verlieren immer mehr Eltern das Vertrauen in die Fähigkeit dieses Staates, ihren Kindern angemessene Bildungsinhalte und Kompetenzen vermitteln zu können.



Dieser Schluss wird sogar von den Statistikern selbst letztlich nahegelegt. „Mit dem Besuch von privaten Schulen werden häufig bessere Unterrichtsbedingungen und daraus eventuell resultierende höhere Qualifikation und/oder die Vermittlung von Werten, insbesondere durch kirchliche Schulträger, in Verbindung gebracht“, heißt es in der Auswertung des Statistischen Bundesamts.