Immobilien: Achtung, Abzocke bei der Grundsteuer!

In deutschen Landen haben 13 Prozent aller Kommunen 2022 die Grundsteuer erhöht, in den letzten fünf Jahren hat mehr als jede dritte Gemeinde stärker zugelangt. „Eine Hiobsbotschaft für zahlreiche Immobilienbesitzer“, schreibt die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young) in einer aktuellen Analyse. Ob Eigentümer oder Mieter spielt dabei keine Rolle, denn die Grundsteuer ist umlagefähig. Dabei steht die größte Versuchung (für die Kommunen) und Bedrohung (für die Immobilienbesitzenden) noch aus.