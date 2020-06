Immobilien Baukindergeld besonders in Nordrhein-Westfalen gefragt

Das Baukindergeld ist besonders in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg beliebt. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. So wurden seit dem Programmstart im September 2018 bis Ende Mai in NRW knapp 50.000 Anträge gestellt, in Bayern und Baden-Württemberg jeweils mehr als 30.000. Diese Länder liegen auch bei den bewilligten Anträgen vorn. Insgesamt wurden bislang knapp 152.000 Anträge bewilligt und rund 465 Millionen Euro ausgezahlt.