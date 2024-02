Immobilien Drei Grafiken zeigen den Einbruch der Grunderwerbsteuer-Einnahmen

Während die Liberalen um Christian Lindner weiter auf die steuerliche Entlastung pochen, beurteilt Bauministerin Klara Geywitz (SPD) die Situation nicht so dramatisch wie die Experten. Die Auftragslage am Bau habe sich bereits verbessert, auch dank massiver Investitionen des Staates in Straßen und Schienen. Ob sich die streitenden Ampel-Parteien einigen können? Wahrscheinlich eher nicht, denn Geywitz hält trotz Zinsschock und Insolvenzwellen im Baugewerbe weiter an den ambitionierten Neubauzielen fest.



Mit Material von Reuters



Lesen Sie auch: Am Wohnungsmarkt dürfte das Schlimmste noch folgen