Immobilien: Finanzministerium: Platz für 20.000 Wohnungen auf Bundesflächen

Auf weiteren Flächen will die BImA selbst bauen. „Angesichts der massiven Personalaufwüchse mit Tausenden neuen Beschäftigten bei der Bundespolizei und dem Zoll hat die BImA rund 200 Flächen identifiziert, auf denen sie zum ersten Mal selbst baut, um bezahlbare Wohnungen und Ausbildungskapazitäten in den „Hotspots“ zu schaffen“, erklärte die Parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn. Zu den „Hotspots“ zählten zum Beispiel Frankfurt am Main und München, wo viele Zöllner an Flughäfen arbeiten.