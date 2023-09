Immobilien: Ist das Wohnen wirklich eine soziale Frage?

Der zweite Punkt ist wichtiger: „Soziale Frage“, das klingt in Politikerohren nach: Wir müssen etwas tun! An Vorschlägen und Ideen wird es nicht mangeln. Nur billiger – das hat unlängst das Baukindergeld gezeigt – wird es dadurch nicht. Entweder sind die Programme für Bauherren (und Baudamen) falsch konzipiert; das letzte KfW-Programm mit einer Einkommensgrenze von 60.000 Euro hat gerade einmal 212 Familien ein neues Wohnglück beschwert. Oder die Programme sind zu kompliziert. Die Baupolitik, und das ist der entscheidende Punkt, macht Bauen nicht einfacher, sondern schwerer – durch Auflagen, Bürokratie und immer neue Standards. Oder Bauen wird auf anderen Wegen verhindert. Anwohner klagen, Behörden verschleppen. Oder ein Bezirk wie Berlin-Köpenick will nicht mehr bauen, um schneller klimaneutral zu werden.



Rein physikalisch würde es schneller gehen. „Vom Ackerland bis zur fertigen Wohnung – in zwölf Monaten muss das möglich sein“, sagte mir gerade der Bauunternehmer Jan-Hendrik Goldbeck im WiWo-Podcast „Chefgespräch“. Auch die Baukosten seien wieder gesunken. Goldbeck, ein Spezialist für serielles Bauen aus Bielefeld, ist das Unternehmen, das die Tesla-Fabrik in Grünheide in Rekordzeit mitgebaut hat. Wer die soziale Frage lösen will, muss also kein Geld verteilen – sondern Bauen einfacher machen. Und es gibt weitere Ideen, die meine Kollegen in der neuen Heftausgabe der WirtschaftsWoche für Sie zusammengetragen haben, in einer Art Masterplan gegen die Wohnungsnot.