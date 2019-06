Immobilien: Regierung will Mietendeckel für bundeseigene Wohnungen

Zuletzt hatte die Debatte um bezahlbaren Wohnraum in Deutschland erheblich an Dynamik gewonnen. In Berlin hat der rot-rot-grün dominierte Senat Eckpunkte für einen gesetzlichen fünfjährigen Mietenstopp beschlossen. Politiker von Union und FDP reagierten ebenso empört wie die Immobilienbranche. SPD-Übergangschef Thorsten Schäfer-Gümbel dagegen forderte bereits einen bundesweiten Mietendeckel – dass er diesen in der Koalition mit der Union durchsetzen kann, scheint aber unwahrscheinlich.