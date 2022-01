Immobilienkauf Vergesst den Hauskauf! Bleibt einfach Mieter

Worum es geht? Die Finanzaufsicht BaFin will, dass Banken künftig für Wohnimmobilienkredite 2,75 Prozent zusätzliches Kapital vorhalten. So soll ein Puffer geschaffen werden, damit bei einem Rückgang der Immobilienpreise keine Kredite ausfallen – und am Ende Banken und Finanzsystem in Schieflage geraten.