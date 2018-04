Immobilienmarkt: Union will zügige und einfache Reform der Grundsteuer

In der Union zeichnet sich nach Informationen der WirtschaftsWoche eine Präferenz für das so genannte Flächenmodell ab, das sich bei der Bewertung allein an der Quadratmeterzahl von Boden und Gebäuden orientiert. Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist für eine solche Lösung und hatte sich bereits als Hamburger Bürgermeister gegen das Kostenwertmodell gewehrt. Um sich nach dem Karlsruher Urteil schnell auf eine Reform zu verständigen, haben die Bundesländer vor einigen Wochen eine Arbeitsgruppe eingesetzt.