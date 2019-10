Impeachment-Verfahren: Warum Trumps Strategie an ihre Grenzen stößt

Beobachter gehen davon aus, dass unter anderem der in Kiew tätige US-Diplomat William Taylor öffentlich aussagen wird. In einer Befragung am Dienstag hatte er detailliert geschildert, wie Trump die Führung der Ukraine gedrängt habe, kompromittierendes Material über den Demokraten Joe Biden zu liefern, der als aussichtsreicher Kandidat bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr gilt. Eindringlich warnte Taylor, dass sich in der US-Außenpolitik Parallel-Strukturen unter Leitung von Giuliani herausgebildet hätten.