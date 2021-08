Impfanreize durch „Nudging“ „Das kann schnell eine manipulative Note bekommen“

Zu erleben ist das etwa bei jedem Supermarktbesuch, wo teure Produkte auf Augenhöhe platziert und deshalb eher gekauft werden als die unten im Regal.

Zu kommerziellen Zwecken wird „Nudging“ schon lange eingesetzt, das Supermarktbeispiel ist da sicher eher harmlos. Aber was ich an dem Konzept des „Nudgings“ nicht mag, ist die grundsätzliche Idee dahinter: „Ich weiß, was am besten für dich ist.“ Das kann schnell eine paternalistische, eine bevormundende, gar eine manipulative Note bekommen.



Nudging wird auch in der Politik immer häufiger genutzt: Barack Obama hat im Weißen Haus eine Nudge-Einheit eingerichtet, in Großbritannien berät ein Nudging-Team den Premierminister. Auch Angela Merkel beschäftigt seit 2015 im Kanzleramt ein Referat mit Verhaltensforschern. Was bringt die Einbindung solcher Verhaltensexperten?

Wenn es beispielsweise darum geht, wie man Verwaltungsprozesse gestaltet oder Informationen so vermittelt, dass sie verständlich sind, dann muss man ja nicht raten, sondern kann Verhaltensforscher fragen. Staatliches Handeln sollte sich immer an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Die Pandemie zeigt, wie wichtig die Beratung durch Wissenschaftler ist. Entscheiden muss natürlich schlussendlich die Politik.