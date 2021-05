Impfen ohne Priorisierung Hausärzte-Chef: „Von Biontech bleibt nichts übrig“

WirtschaftsWoche: Herr Weigeldt, in Berlin, Bayern und Baden-Württemberg ist ab diesem Montag die Impfpriorisierung in den Hausarztpraxen aufgehoben, andere Länder wie Sachsen wollen nachziehen. Wie gut sind die Hausärztinnen und Hausärzte darauf vorbereitet?

Ulrich Weigeldt: Inzwischen sind wir es ja gewohnt, dass am Ende der Woche Entscheidungen getroffen werden, die wir dann am Montag umsetzen müssen. Insofern werden wir auch damit sicher umgehen können.